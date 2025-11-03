Milano 15:59
43.188 +0,03%
Nasdaq 15:59
26.004 +0,56%
Dow Jones 15:59
47.388 -0,37%
Londra 15:59
9.708 -0,10%
Francoforte 15:59
24.136 +0,74%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,26%.

Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.879,9 con primo supporto visto a 6.811,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.782,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```