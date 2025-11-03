Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre
Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,26%.
Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.879,9 con primo supporto visto a 6.811,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.782,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)