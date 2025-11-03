Milano 16:01
43.188 +0,03%
Nasdaq 16:01
25.976 +0,46%
Dow Jones 16:01
47.353 -0,44%
Londra 16:02
9.710 -0,08%
Francoforte 16:01
24.128 +0,71%

Cambi: euro a 0,9277 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9277 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9277 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```