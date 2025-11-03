Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Balza in avanti le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,5%, rispetto a -0,41% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 90,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 92,58. Il peggioramento di Volkswagen AG Pref
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 89,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)