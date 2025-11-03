Milano 16:05
Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Balza in avanti le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,5%, rispetto a -0,41% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 90,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 92,58. Il peggioramento di Volkswagen AG Pref è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 89,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
