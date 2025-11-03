Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia aerea tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,45%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,945 Euro e primo supporto individuato a 7,683. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,207.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)