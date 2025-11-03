Milano 16:05
43.223 +0,11%
Nasdaq 16:05
25.982 +0,48%
Dow Jones 16:05
47.378 -0,39%
Londra 16:05
9.708 -0,09%
Francoforte 16:05
24.141 +0,76%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia aerea tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,945 Euro e primo supporto individuato a 7,683. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,207.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```