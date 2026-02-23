Milano 16:34
46.891 +0,90%
Nasdaq 16:34
24.805 -0,83%
Dow Jones 16:34
48.957 -1,35%
Londra 16:34
10.692 +0,04%
Francoforte 16:33
25.069 -0,76%

Francoforte: balza in avanti Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: balza in avanti Lufthansa
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca, che avanza bene del 2,33%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del vettore aereo tedesco. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,36 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,17. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```