Francoforte: balza in avanti Lufthansa

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca
, che avanza bene del 2,33%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del vettore aereo tedesco
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,36 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,17. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)