Milano 16:07
43.197 +0,05%
Nasdaq 16:07
25.962 +0,40%
Dow Jones 16:07
47.366 -0,41%
Londra 16:07
9.705 -0,13%
Francoforte 16:07
24.133 +0,73%

Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Il Comparto alimentare a Piazza Affari crolla del 2,36%, scendendo fino a 74.244,43 punti.
Condividi
```