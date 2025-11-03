Luiss e Confindustria insieme per valorizzare i talenti pugliesi: lo sviluppo del territorio passa dalla formazione

(Teleborsa) - Lo sviluppo economico e sociale del territorio passa sempre più attraverso la. È con questa convinzione che è partita oggi a Bari la prima tappa del roadshow nazionale "", promossa dain collaborazione con Confindustria Puglia. Un progetto chee il mondo associativo, creando un ponte tra la formazione e il sistema produttivo. Diversi i temi trattati, con un focus sull’internazionalizzazione delle imprese, a cui sono seguite le testimonianze di tre Alumni Luiss e la presentazione dell’offerta formativa dell’Ateneo, con approfondimenti sui percorsi di studio e sulle opportunità di specializzazione e crescita professionale.Come ha evidenziato il: "La formazione rappresenta la vera infrastruttura per lo sviluppo. Solo integrando università, imprese e giovani talenti possiamo potenziare il capitale umano del nostro Paese. È fondamentale, ma che si traducano in opportunità concrete sul territorio, per restituire valore alle comunità e rendere l’economia locale più resiliente e innovativa"."La collaborazione con la Luiss – ha dichiarato il- rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra il mondo accademico e il sistema produttivo pugliese. Il roadshow promosso da Luiss e Confindustria va proprio in questa direzione: creare un dialogo concreto tra università e impresa, avvicinando i giovani al tessuto produttivo e alle reali esigenze del mondo del lavoro. Solo attraverso una sinergia stabile con atenei di eccellenza come la Luiss possiamo formare le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’innovazione e sostenere la crescita delle nostre imprese. La Puglia – ha concluso Salatto - haconoscenza e visione: solo così potremo trattenere i nostri giovani, attrarre investimenti e costruire sviluppo duraturo per il territorio".Nel corso dell’evento, sono intervenuti per i saluti istituzionali, Presidente ad interim di Confindustria Puglia,, Direttore Generale Luiss (in video collegamento),, Professore di Diritto Penale e Dean della Undergraduate School Luiss (in video collegamento)., Professoressa di Diritto Privato Comparato Luiss, ha introdotto il tema ""., CEO & Owner Frantoio Muraglia,, Consigliere di Legazione, Capo Ufficio IV DGDP (Diplomazia Pubblica e Culturale), e, Head of Employee and Unions Relations presso Capgemini, hanno condiviso la loro esperienza di Alumni Luiss, una rete di talenti che ad oggi conta oltre 60.000 ex studenti nel mondo.Gli. Le iscrizioni al primo test per le Lauree Triennali e la Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza sono aperte fino al 16 febbraio 2026. Per i Corsi di Laurea Magistrale, invece, sarà possibile iscriversi alla sessione unica di test fino al 9 aprile 2026.