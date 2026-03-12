Milano 9:56
44.702 -0,16%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:56
10.314 -0,38%
23.587 -0,22%

Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,40% alle 07:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 54.256,45 punti

Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,40% alle 07:20 e si muove in territorio negativo a 54.256,45 punti.
