Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,03% alle 10:30

Milano 11:14
44.868 -0,74%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:14
10.326 -0,83%
Francoforte 11:14
23.635 -1,39%

Il FTSE MIB continua gli scambi a 44.735,13 punti

Finanza
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,03% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 44.735,13 punti.
