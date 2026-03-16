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Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,84% alle 10:30
Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.942,78 punti
In breve
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Finanza
16 marzo 2026 - 10.30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,84% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 43.942,78 punti.
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