Milano 17:35
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Dow Jones 20:03
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,84% alle 10:30

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.942,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,84% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,84% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 43.942,78 punti.
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