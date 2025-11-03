New York: in acquisto Seagate Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che tratta in rialzo del 4,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 273,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 257,6. L'equilibrata forza rialzista di Seagate Technology
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 289,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)