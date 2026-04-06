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/ New York: amplia l'ascesa Seagate Technology
New York: amplia l'ascesa Seagate Technology
Migliori e peggiori
,
In breve
06 aprile 2026 - 16.10
Rialzo per l'
azienda americana attiva nel settore storage
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,44%.
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