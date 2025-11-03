Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

New York: scatto rialzista per IDEXX Laboratories

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, che tratta in rialzo del 13,32%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di IDEXX Laboratories evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso IDEXX Laboratories rispetto all'indice.


Lo status tecnico di IDEXX Laboratories mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 692,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 733,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 672,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
