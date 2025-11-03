New York: scatto rialzista per IDEXX Laboratories

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali
, che tratta in rialzo del 13,32%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di IDEXX Laboratories
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso IDEXX Laboratories
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di IDEXX Laboratories
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 692,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 733,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 672,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)