Parigi: scambi al rialzo per Edenred

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che avanza bene del 2,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Edenred, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Edenred. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Edenred evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,79 Euro. Primo supporto a 24,93. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,38.

