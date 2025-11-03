Parigi: scambi al rialzo per Edenred

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che avanza bene del 2,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Edenred
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Edenred
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Edenred
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,79 Euro. Primo supporto a 24,93. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)