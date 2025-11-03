Milano 16:13
Piazza Affari: brillante l'andamento di D'Amico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di D'Amico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,619 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,511. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,727.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
