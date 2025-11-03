Piazza Affari: brillante l'andamento di D'Amico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di D'Amico
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,619 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,511. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,727.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)