Piazza Affari: rosso per D'Amico

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che presenta una flessione del 3,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D'Amico
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di D'Amico
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,468 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,293. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,643.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)