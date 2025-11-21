Milano 10:27
42.676 -0,56%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:27
9.483 -0,46%
Francoforte 10:26
23.121 -0,68%

Piazza Affari: rosso per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per D'Amico
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta una flessione del 3,16%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D'Amico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di D'Amico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,468 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,293. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,643.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```