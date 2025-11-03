Milano 16:14
43.221 +0,11%
Nasdaq 16:14
26.009 +0,58%
Dow Jones 16:14
47.366 -0,41%
Londra 16:14
9.705 -0,13%
Francoforte 16:14
24.160 +0,84%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per doValue

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per doValue
Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, con una variazione percentuale del 2,81%.
Condividi
```