Milano 13:16
47.075 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:16
10.785 +0,98%
Francoforte 13:16
25.102 +0,46%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Prysmian
Apprezzabile rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in guadagno del 3,16% sui valori precedenti.
Condividi
```