Milano 14:59
44.875 -0,72%
Nasdaq 14:59
25.071 +0,46%
Dow Jones 14:59
47.512 -0,41%
Londra 14:59
10.335 -0,74%
Francoforte 14:58
23.680 -1,20%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries
Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
Condividi
```