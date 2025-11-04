Arera, a ottobre il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili scende dell'1,2%

(Teleborsa) - Per il mese di2025, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in calo rispetto a quelle registrate a settembre, ilprima gas per idella vulnerabilità è pari a. Lo ha comunicato l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), diffondendo il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas.La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da ARERA come(il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.Sempre per il mese di ottobre 2025, ilè pari a 105,25 centesimi di euro per metro cubo (-1,2% su settembre).In particolare, la spesa per laè di 38,04 centesimi di euro (pari al 36,14% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse e 6,02 centesimi di euro (5,72% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; la spesa perè di 24,81 centesimi di euro (23,58% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; la spesa perè di 4,98 centesimi di euro (4,73% del totale della bolletta); lesono 31,40 centesimi di euro (29,83% del totale della bolletta).