Arera, a ottobre il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili scende dell'1,2%

(Teleborsa) - Per il mese di ottobre
2025, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in calo rispetto a quelle registrate a settembre, il prezzo della sola materia
prima gas per i clienti nel servizio di tutela
della vulnerabilità è pari a 33,05 euro/MWh
. Lo ha comunicato l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), diffondendo il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas.
La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano
(il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.
Sempre per il mese di ottobre 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo
è pari a 105,25 centesimi di euro per metro cubo (-1,2% su settembre).
In particolare, la spesa per la materia gas naturale
è di 38,04 centesimi di euro (pari al 36,14% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse e 6,02 centesimi di euro (5,72% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; la spesa per il trasporto e la gestione del contatore
è di 24,81 centesimi di euro (23,58% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; la spesa per oneri di sistema
è di 4,98 centesimi di euro (4,73% del totale della bolletta); le imposte
sono 31,40 centesimi di euro (29,83% del totale della bolletta).