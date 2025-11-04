Milano 14:24
42.942 -0,65%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:24
9.661 -0,41%
Francoforte 14:24
23.852 -1,16%

Cambi: euro a 0,8777 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8777 sterline alle 08:30
Euro a 0,8777 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```