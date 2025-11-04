Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:42
25.493 -1,85%
Dow Jones 19:42
47.023 -0,66%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piccolo scatto in avanti per il settore Alimentare europeo, che arriva a 441,36 punti.
