Francoforte: in calo Siemens Energy
(Teleborsa) - Retrocede il leader delle energie rinnovabili, con un ribasso dell'1,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 109,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 106,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 112,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
