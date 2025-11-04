Francoforte: in calo Siemens Energy

(Teleborsa) - Retrocede il leader delle energie rinnovabili
, con un ribasso dell'1,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Energy
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 109,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 106,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 112,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)