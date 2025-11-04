Milano 14:29
42.909 -0,73%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:29
9.656 -0,47%
Francoforte 14:29
23.829 -1,26%

Francoforte: scambi negativi per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref, che tratta con una perdita del 2,31%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Jungheinrich Ag Pref rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Jungheinrich Ag Pref è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```