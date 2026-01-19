Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: movimento negativo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Jungheinrich Ag Pref, che mostra un decremento del 2,65%.

La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Jungheinrich Ag Pref è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,83.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
