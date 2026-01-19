Francoforte: movimento negativo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Jungheinrich Ag Pref
, che mostra un decremento del 2,65%.
La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Jungheinrich Ag Pref
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)