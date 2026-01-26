Francoforte: andamento negativo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Composto ribasso per Jungheinrich Ag Pref
, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jungheinrich Ag Pref
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Jungheinrich Ag Pref
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)