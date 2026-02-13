Milano 14:15
45.300 -2,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:15
10.382 -0,19%
Francoforte 14:15
24.840 -0,05%

Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref, che tratta con una perdita del 2,60%.

Lo scenario su base settimanale di Jungheinrich Ag Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 36,83 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,61. L'equilibrata forza rialzista di Jungheinrich Ag Pref è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 38,05.

