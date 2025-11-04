Madrid: andamento negativo per Fluidra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che produce attrezzature per piscine
, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fluidra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fluidra
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Fluidra
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,04. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)