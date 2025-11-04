Milano 14:33
Madrid: andamento negativo per Fluidra

Madrid: andamento negativo per Fluidra
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che produce attrezzature per piscine, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fluidra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fluidra rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Fluidra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,04. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,48.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
