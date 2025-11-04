Merck, finanziamento di 700 milioni di dollari da Blackstone Life Sciences per sviluppo sac-TMT

(Teleborsa) - Merck
ha stipulato un accordo per ricevere fondi gestiti da Blackstone Life Sciences
("Blackstone") per lo sviluppo di sacituzumab tirumotecan
(sac-TMT), un coniugato farmaco-anticorpo (ADC) sperimentale che ha come bersaglio l'antigene di superficie cellulare del trofoblasto 2 (TROP2), una proteina presente sulla superficie di diverse cellule tumorali.
Merck sta attualmente valutando sac-TMT in 15 studi clinici globali di Fase 3 che coprono sei tipi di tumore, tra cui il tumore al seno, all'endometrio e al polmone.
In base ai termini dell'accordo, Blackstone pagherà a Merck 700 milioni di dollari
(non rimborsabili, soggetti alle clausole di risoluzione previste dall'accordo) per finanziare una parte dei costi di sviluppo di sac-TMT
che si prevede saranno sostenuti nel corso del 2026
.
In cambio, Blackstone avrà diritto a ricevere royalty low-to-mid single-digit sulle vendite nette di sac-TMT
per tutte le indicazioni approvate nei territori di commercializzazione di Merck, subordinatamente all'ottenimento dell'approvazione regolatoria negli Stati Uniti per il trattamento di prima linea del carcinoma mammario triplo negativo, sulla base dei risultati dello studio clinico TroFuse-011.
Sac-TMT è in fase di sviluppo nell'ambito di un accordo esclusivo di licenza e collaborazione con Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
, holding controllata da Sichuan Kelun Pharmaceutical ("Kelun-Biotech"), che non subirà modifiche in seguito a questo accordo con Blackstone. Merck manterrà l'autorità decisionale e il controllo sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sac-TMT; Blackstone non riceverà alcun diritto su sac-TMT.