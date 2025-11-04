Merck, finanziamento di 700 milioni di dollari da Blackstone Life Sciences per sviluppo sac-TMT

Merck

Merck ha stipulato un accordo per ricevere Blackstone Life Sciences ("Blackstone") per lo sac-TMT, un coniugato farmaco-anticorpo (ADC) sperimentale che ha come bersaglio l'antigene di superficie cellulare del trofoblasto 2 (TROP2), una proteina presente sulla superficie di diverse cellule tumorali. Merck sta attualmente valutando sac-TMT in 15 studi clinici globali di Fase 3 che coprono sei tipi di tumore, tra cui il tumore al seno, all'endometrio e al polmone. In base ai termini dell'accordo, per finanziare una parte dei costi che si prevede saranno sostenuti nel corso del periodo. In cambio, Blackstone avrà diritto a ricevere royalties per tutte le indicazioni approvate nei territori di commercializzazione di Merck, subordinatamente all'ottenimento dell'approvazione regolatoria negli Stati Uniti per il trattamento di prima linea del carcinoma mammario triplo negativo, sulla base dei risultati dello studio clinico TroFuse-011. Sac-TMT è in fase di sviluppo nell'ambito di un accordo con holding controllata da Sichuan Kelun Pharmaceutical ("Kelun-Biotech"), che non subirà modifiche in seguito a questo accordo con Blackstone. Merck manterrà l'autorità decisionale e il controllo sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sac-TMT; Blackstone non riceverà alcun diritto su sac-TMT.