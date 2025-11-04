New York: andamento negativo per Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il chipmaker
, che presenta una flessione del 3,40% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nvidia
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della società di chip
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 202,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 198. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 207,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)