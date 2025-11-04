Milano 4-nov
New York: andamento negativo per Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il chipmaker, che presenta una flessione del 3,40% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nvidia rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della società di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 202,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 198. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 207,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
