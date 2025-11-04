New York: andamento rialzista per Merck

(Teleborsa) - Bene la società chimico-farmaceutica
, con un rialzo del 2,14%.
La tendenza ad una settimana di Merck
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Merck
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 82,52 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 85,47. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 80,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)