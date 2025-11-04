New York: in acquisto Leidos Holdings

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario
, che scambia in rialzo del 4,74%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Leidos Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,92%, rispetto a -1,35% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente, Leidos Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 209,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 191,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 227.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)