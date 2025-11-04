Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

Migliori e peggiori
New York: in acquisto Leidos Holdings
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che scambia in rialzo del 4,74%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Leidos Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,92%, rispetto a -1,35% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, Leidos Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 209,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 191,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 227.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
