Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:22
25.665 +0,32%
Dow Jones 19:22
47.965 +0,24%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: prevalgono le vendite su Leidos Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Leidos Holdings
In forte ribasso la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che mostra un -3,86%.
Condividi
```