New York: spinge in avanti Waters

(Teleborsa) - Protagonista la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,81%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Waters rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni tecniche di breve periodo di Waters suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 375,3 USD e supporto visto a quota 356,8. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 393,8.

