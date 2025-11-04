New York: spinge in avanti Waters

società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici

S&P-500

Waters

Waters

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,81%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 375,3 USD e supporto visto a quota 356,8. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 393,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)