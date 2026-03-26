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New York: balza in avanti Gartner

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Gartner
Bene l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, con un rialzo del 3,77%.
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