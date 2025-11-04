Milano 14:38
42.933 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:38
9.655 -0,48%
Francoforte 14:38
23.853 -1,16%

Piazza Affari: scambi in positivo per il settore beni di consumo italiano

Il Comparto dei beni di largo consumo continua la giornata in aumento dell'1,45%.
