Borsa: Londra, apertura -0,35%
Indice FTSE-100 -0,35% a quota 9.680,59 dopo l'apertura.
