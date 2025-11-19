Milano 10:02
42.481 -0,84%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:02
9.530 -0,24%
Francoforte 10:02
23.132 -0,21%

Borsa: Londra, apertura +0,03%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,03%
Indice FTSE-100 +0,03% a quota 9.555,14 dopo l'apertura.
Condividi
```