Milano 13:19
43.005 -1,74%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:19
9.547 -1,32%
Francoforte 13:19
23.261 -1,40%

Borsa: Londra, apertura -1,05%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -1,05%
Indice FTSE-100 -1,05% a quota 9.573,56 dopo l'apertura.
Condividi
```