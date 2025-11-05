Milano 15:52
43.260 -0,01%
Nasdaq 15:52
25.512 +0,30%
Dow Jones 15:51
47.264 +0,38%
Londra 15:51
9.767 +0,54%
Francoforte 15:51
23.958 +0,04%

Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 233,04 punti.
Condividi
```