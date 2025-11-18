Milano
13:21
43.013
-1,72%
Nasdaq
17-nov
24.800
0,00%
Dow Jones
17-nov
46.590
-1,18%
Londra
13:21
9.551
-1,29%
Francoforte
13:21
23.266
-1,37%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 13.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ EURO STOXX Banks, quotazioni in calo a Eurozona
EURO STOXX Banks, quotazioni in calo a Eurozona
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
18 novembre 2025 - 10.00
Viene venduto parecchio l'
indice bancario europeo
, che continua la seduta a 234,3 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Banks
A Eurozona corre l'EURO STOXX Banks
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
-2,44%
Altre notizie
Vola a Eurozona l'EURO STOXX Banks
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks
Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Banks
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Banks
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto