Milano 11:53
43.502 +0,56%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:53
9.736 +0,34%
Francoforte 11:52
23.748 +0,67%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
In rialzo l'indice bancario europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 247,05 punti.
Condividi
```