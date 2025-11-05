Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

Nordex

Germany MDAX

Nordex

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26,95 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,11. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)