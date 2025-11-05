Milano 13:22
Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Nordex, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26,95 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,11. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25,65.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
