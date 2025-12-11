Milano 10:17
43.499 +0,08%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:17
9.661 +0,06%
Francoforte 10:17
24.091 -0,16%

Francoforte: balza in avanti Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Nordex
(Teleborsa) - Balza in avanti Nordex, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,74%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.


Tecnicamente, Nordex è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```