Francoforte: balza in avanti Nordex

(Teleborsa) - Balza in avanti Nordex
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,74%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Nordex
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)