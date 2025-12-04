Milano 10:53
Francoforte: scambi in positivo per Nordex
(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex, che lievita del 2,04%.

Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,95 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,25. Il peggioramento di Nordex è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,83.

