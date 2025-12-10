Milano 10:04
43.341 -0,54%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:04
9.649 +0,07%
Francoforte 10:04
24.067 -0,40%

Francoforte: scatto rialzista per Nordex

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista Nordex, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Nordex classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,47 Euro e primo supporto individuato a 27,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
