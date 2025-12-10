Francoforte: scatto rialzista per Nordex

(Teleborsa) - Protagonista Nordex
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Nordex
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,47 Euro e primo supporto individuato a 27,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)