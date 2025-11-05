Francoforte: in calo Zalando

(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende calzature e moda online
, che tratta con una perdita dell'1,62%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Zalando
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)