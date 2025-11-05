Milano 13:23
Francoforte: in calo Zalando
(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende calzature e moda online, che tratta con una perdita dell'1,62%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Zalando suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
