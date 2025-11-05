Francoforte: in calo Zalando

società che vende calzature e moda online

DAX

Zalando

indice della Borsa di Francoforte

Zalando

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita dell'1,62%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)