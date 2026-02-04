Francoforte: brillante l'andamento di Zalando

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende calzature e moda online
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.
Lo scenario su base settimanale di Zalando
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Zalando
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,39 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)