Francoforte: in calo Zalando

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende calzature e moda online
, che presenta una flessione del 3,66% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Zalando
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Zalando
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 20,19 Euro. Supporto a 19,67. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)