Francoforte: in calo Zalando
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione del 3,66% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Zalando ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 20,19 Euro. Supporto a 19,67. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
