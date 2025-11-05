Milano 10:44
43.108 -0,36%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:44
9.702 -0,13%
Francoforte 10:45
23.789 -0,67%

Francoforte: movimento negativo per Ionos

(Teleborsa) - Ribasso per Ionos, che presenta una flessione dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di Ionos è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,45. Il peggioramento di Ionos è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,8.

